Em 24h, AL dobra número de internações por Covid-19 e secretário faz alerta à população

Em 24 horas, a Rede Hospital Pública de Alagoas registrou a internação de 42 novos pacientes com Covid-19, o que representa o dobro da média diária dos últimos dias. Diante desta realidade, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, fez um alerta em suas redes sociais, apelando à população alagoana para que colabore com as medidas de prevenção, evitando o colapso do sistema de saúde público alagoano.

De acordo com Ayres, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) vem realizando a sua parte no enfrentamento à Covid-19, mas os alagoanos devem dar a sua contrapartida. “Seja mantendo o distanciamento social, usando máscara ao sair, evitando aglomerações, lavando as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel. É necessário a consciência de cada cidadão”, ressaltou.

Conforme o último Relatório de Leitos emitido pela Sesau, dos 728 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid-19 na Rede Pública de Alagoas, 340 estão ocupados, o que indica uma taxa de 47%. Quanto aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos 224 disponíveis, 111 estão preenchidos, revelando uma taxa de ocupação de 50%.

Já com relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação é de 47%, uma vez que, dos 471 leitos existentes, 223 estão ocupados. E com elação aos 257 leitos com respirador (UTIs e leitos intermediários), a taxa de ocupação é de 46%, já que 117 deles estão sendo utilizados por pacientes em tratamento da Covid-19.

Fonte: Agência Alagoas