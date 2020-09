Em áudio, Argel acusa dirigente do CSA de “esquema”

Uma série de áudios em que o técnico Argel Fucks acusa Rodrigo Pastana, novo diretor executivo de futebol do CSA, de levar dinheiro de jogadores e empresários passou a circular nas redes sociais na noite de ontem (20). O treinador, demitido pelo clube na última semana, confirmou ao UOL Esporte a veracidade de ser o autor das mensagens em áudio.

Nos áudios, Argel agradece a Rafael Tenório, presidente do CSA, pela demissão, já que assim não teria mais de lidar com Pastana. O técnico trabalhou com o dirigente no Figueirense, em 2014, e no Coritiba, em 2019. O treinador chegou ao Coxa em setembro de 2018 por indicação de Paulo Pelaipe, mas Pastana chegou ao clube dois meses depois e foi um dos responsáveis por sua demissão.

Fonte: UOL