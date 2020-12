Em casa, Vasco leva 4 do Ceará e segue no Z4

Mais que uma derrota. Goleada. Humilhação. O Vasco passou de um time que pouco produz para um time atropelado em casa. O placar foi de 4 a 1 para o Ceará, que conquistou uma vitória histórica em São Januário e, na tabela, chegou a 29 pontos. O Cruz-Maltino, com 24, segue na zona de rebaixamento.

Mas já?

O placar foi aberto no início do jogo. Carlinhos errou domínio no meio-campo, aos três minutos, e o Ceará foi letal no contra-ataque. Pedro Naresse roubou a bola, tabelou com Vina e deslocou Lucão para abrir o placar.

Lá vem eles de novo…

Aos 12, o Gigante Cleber ganhou disputa com Leandro Castan e saiu na cara de Lucão, que foi mais esperto e evitou o gol de cobertura. O banho de bola do Vozão continuou. Aos 25 minutos, Léo Chú fintou pela esquerda e cruzou para Cléber ampliar. Vasco na roda.

Cadê o Vasco?

A primeira boa chance do Vasco foi, acreditem, aos 34 minutos. Andrey chutou forte, de fora da área, mas o goleiro defendeu. Só que cinco minutos depois um novo contra-ataque quase termina em mais um gol do Ceará. O chute de Cléber foi para fora.

Tem jeito?

Na segunda etapa, Léo Chú perdeu chance clara, de cabeça, aos 12 minutos. Sete minutos depois, grande chance do Vasco. Ribamar sofreu pênalti, cobrou e converteu para diminuir o prejuízo.

Virou passeio

Mas a pouco nítida reação do Vasco foi por terra aos 33 minutos. Lima roubou bola de Gustavo Torres e arrancou em contragolpe. O passe foi para Saulo Mineiro, que fuzilou. Ceará 3 a 1. E a pá de cal foi aos 44 minutos, em pênalti cometido por Miranda, conferido pelo VAR e convertido por Vina.

