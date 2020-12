Em jogo disputado, CSA fica no empate com o Cruzeiro: 1 a 1

Jogando fora de casa, na noite desta terça-feira (15), o CSA ficou no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, em duelo pela 29ª rodada da Série B, no Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG, e segue fora do tão sonhado G-4. O Azulão continua na 6ª posição, com 45 pontos; enquanto a Raposa agora é a 10ª colocada, com 39 pontos.

Os gols da partida foram de Pedro Lucas (CSA), no primeiro tempo, e de Rafael Sobis (Cruzeiro), na segunda etapa.

Antes de a bola rolar, o superintendente de Futebol do CSA, Lumário Rodrigues, entregou uma placa e o massagista Cosmo Domingues entregou uma camisa do Azulão ao técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari. Cosmo trabalhou com Felipão em 1985, quando o treinador foi atleta do CSA.

Na próxima rodada, o Azulão vai enfrentar Juventude, já nesta sexta-feira (18), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, às 18 horas. E a Raposa, no mesmo dia, mas às 20h15, vai visitar o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis-SC.

Fonte: Gazetaweb