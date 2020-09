Em jogo quase não realizado, Fla busca empate contra o Palmeiras

Teve jogo! O Palmeiras recebeu o Flamengo neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o resultado foi 1 a 1, com os dois gols marcados no segundo tempo. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) autorizou a partida apenas cinco minutos antes das 16h, e o duelo começou às 16h23 (no horário de Brasília).

O TST deferiu o recurso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e acatou o pedido para autorizar a realização da partida entre as equipes, mesmo com 41 pessoas contaminadas com coronavírus no elenco do Flamengo, entre jogadores e funcionários. Era a última instância cabível, portanto, os jogadores tiveram até 30 minutos, no máximo, para entrar em campo e dar início ao compromisso.

Com o resultado deste domingo, o Alviverde agora soma 19 pontos, mantendo a quarta posição, ainda sem perder na competição – são quatro vitórias e sete igualdades. O Rubro-Negro tem um ponto a menos e a sexta colocação.

Próximos duelos

O próximo compromisso do Palmeiras será nesta quarta, às 19h15, contra o Bolívar, pela Libertadores. No sábado, recebe o Ceará pelo Brasileirão. Já o Flamengo tem confronto marcado com o Independiente Del Valle também na quarta, mas às 21h30, enquanto no torneio nacional receberá o Athletico-PR no domingo, às 16h.

Vale lembrar ainda que o Saferj (Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro) conseguiu uma liminar que deixa o Rubro-Negro em quarentena por 15 dias, inclusive proibido de treinar. No entanto, da mesma forma que aconteceu neste domingo, ainda é cedo para afirmar se a decisão será mantida até a quarta-feira.

Fonte: Terra