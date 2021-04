Em Momentos opostos , CSA x Coruripe se enfrentam no Campeonato Alagoano

Vivendo situações inversas no Campeonato Alagoano 2021, o CSA recebe o Coruripe nesta terça-feira (6), às 20h, no Estádio Rei Pelé, pela 6ª rodada da fase de classificação do Estadual.

A competição tem em sua divisão de elite nove equipes com o seguinte formato: na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Ao final das oito rodadas, os quatro primeiros avançam na luta pelo título. E, desta vez, diferente do ano anterior, os dois piores serão rebaixados para segunda divisão.

Panorama

O Azulão colheu, até agora, oito pontos (duas vitórias e dois empates). Deixou dois pontos escaparem na primeira rodada no empate sem gols contra o Murici, quando utilizou um time formado por juniores. Naquele momento, o plantel principal estava em pré-temporada no CT do Retrô, em Pernambuco, e só foi utilizado a partir da segunda rodada do Estadual. Atualmente, o time marujo está ocupando a 3ª colocação do Estadual.

Já o Hulk precisa, desesperadamente, da vitória, até porque dois times vão ser rebaixados neste ano, no Estadual. Com quatro pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas), o Verdão Praiano está na 7ª posição da tabela de classificação. Um ponto à frente do ASA, primeira equipe presente na zona da degola.

CSA

A escalação do CSA para a partida contra o Coruripe, nesta terça (6), deve vir com surpresas. Com a sequência de jogos, pelo Nordestão, Copa do Brasil e Estadual, a tendência é que o técnico Mozart mande a campo um time misto.

Desfalques

As baixas recentes complicaram o trabalho do treinador, que tem um elenco enxuto nesta temporada. Ele não contou contra o 4 de julho com o goleiro Thiago Rodrigues (pancada na cabeça), o lateral Cristovam (lesão muscular), o meia Nadson (panturrilha) e o zagueiro Fabrício (ruptura no tendão).

O lateral Vitor Costa teve um desgaste muscular na semana passada e, por isso, entrou, apenas, no segundo tempo do jogo de sábado (3). No primeiro, o volante Silas jogou improvisado.

Equipe

Além do desgaste, o time marujo está de olho no confronto decisivo contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado (10), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Diante disso, o treinador azulino deve poupar alguns dos seus principais titulares.

O CSA deve ir a campo com: Darley, Norberto, Filemon (Tito), Lucão e João Victor; Marquinhos, Ítalo e Bruno Mota; Silvinho (Pimpão), Aylon e Iury (Dellatorre).

Coruripe

O técnico Robinson Santos foi liberado para viajar até a cidade de São Paulo, para cuidar da transferência de sua genitora, que está acometida da Covid-19. As últimas informações dão conta de que a mãe do profissional receberá alta nesta terça (6), e, dificilmente, o comandante estará no comando do time no jogo contra o CSA. Sendo assim, o auxiliar técnico Thiago Militão deverá comandará a partida.

Novidade

O meia João Peclat, de 20 anos, foi regularizado e estará à disposição para encarar o CSA.

Covid-19

Todos os que testaram positivo no exame de Covid-19 do dia 18 de março cumpriram as recomendações médicas e foram liberados para as atividades, foram eles: o lateral Esquerdo Jordan, o volante Álvaro, o meia Hudson, o meia-atacante Rafinha. O roupeiro Jorge Fernando também retornou às suas atividades.

O Coruripe deve ir a campo com: Erik, João Felipe, Elton, Jessé e Jordan; Jádson Castro, Rafinha, Polinho e Leandro Sardinha; Alisson e Gustavo.

Arbitragem

Rafael Carlos Salgueiro (CBF) será o árbitro. Ele será auxiliado por Ana Paula dos Santos (CBF) e Maria de Fátima Mendonça (CBF). Alisson Kayque Gomes de Lima (FAF) será o quarto árbitro. George Alves Feitoza (CBF) será o analista de campo.