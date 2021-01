Em nova diretriz, OMS sugere usar oxímetro em casa

A Organização Mundial de Saúde (OMS) sugeriu, em atualização publicada nesta terça-feira (26), que pacientes com Covid-19 que estejam em casa monitorem seus níveis de oxigênio com um oxímetro. O objeto é semelhante a um pregador de roupas que é colocado em um dos dedos da mão (veja imagem acima). O uso deve ter acompanhamento médico.

O oxímetro tem a função de medir o nível de oxigênio no sangue — que costuma cair em pacientes que desenvolvem casos mais graves da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. O resultado no visor do oxímetro vem com uma porcentagem que varia entre 0% e 100%. O nível normal de saturação de oxigênio no sangue, de acordo com médicos, é entre 95% e 100%. Mudanças devem ser monitoradas e informadas conforme a indicação do médico que acompanha o paciente.

A entidade também sugeriu que pacientes que estejam internados recebam doses baixas de anticoagulantes de forma preventiva, para evitar trombose. O uso é indicado apenas para os que estejam hospitalizados.

Outra sugestão, também para pacientes hospitalizados, é mantê-los deitados de bruços (pronados), para melhorar o fluxo de oxigênio.

As sugestões fazem parte das novas diretrizes de cuidado com pacientes com Covid-19 divulgadas pela organização. Elas já eram conhecidas por equipes de saúde que tratam pessoas atingidas pela doença.

