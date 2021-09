Em parceria com a Prefeitura de Penedo, Equatorial Energia faz troca de geladeiras

Nesta quarta-feira (08), a Equatorial Energia em parceria com a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), realizou o sorteio de 80 geladeiras econômicas e eficientes para diversos penedenses. O prefeito Ronaldo Lopes e o secretário de Desenvolvimento Social e Habitação Rafael Ferreira estiveram presentes para a entrega.

Os clientes sorteados entregaram suas geladeiras antigas em funcionamento mas com alto consumo de energia para receber a nova. A substituição, que é totalmente gratuita, atendeu a clientes em vulnerabilidade social. Esta parceria é resultado da adimplência do município com a Equatorial Energia Alagoas.

“É a Prefeitura de Penedo se preocupando com o bem estar de nossa comunidade, das famílias. Eu agradeço também a Equatorial por proporcionar esta oportunidade para as famílias penedenses gerando mais eficiência no consumo de energia” comentou Rafael Ferreira.

Os refrigeradores obsoletos possuem um consumo de energia elevado. Com a substituição, os beneficiados sentirão a redução do valor na conta de energia garantindo melhor qualidade de vida.

por Janyelle Vieira – DECOM PMP