Em Penedo, conferência municipal discute políticas em saúde mental

Realizada pela primeira vez no município, a Conferência Municipal de Saúde Mental discutiu a defesa do cuidado e a garantia dos serviços da atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais de 100 participantes se reuniram para debater políticas de saúde mental e práticas integrativas e complementares no SUS, formas de prevenção ao suicídio e outras redes de cuidado. Além disso, puderam contar com uma sala de cuidados com auriculoterapia promovida pelo Programa Humanus.

A realização desta 1ª edição é da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) em parceria com o Conselho Municipal de Saúde.

Profissionais da saúde, gestores, prestadores de serviços e usuários do SUS puderam contribuir com 30 propostas sugestivas acerca dos temas: Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania; Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental; Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade e Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós pandemia.

Ao final das atividades, foram eleitos 12 delegados que representarão Penedo na 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental, a ser realizada em Maceió nos dias 17, 18 e 19 de março sendo 06 do segmento usuários, 03 do segmento trabalhador da saúde e 03 do segmento gestor/prestador do SUS.

por Janyelle Vieira – Decom PMP