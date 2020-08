Em rede social, governador fala em concurso para a PM após a pandemia

O governador de Alagoas Renan Filho (MDB) publicou no Twitter, na noite dessa terça-feira, 04, que vai fazer novos concursos públicos para ampliar o efetivo de militares depois da pandemia do novo coronavírus.

Renan Filho também pontuou que não vai proporcionar alterações nas regras de promoção de fim de carreira para militares da ativa, assim como nas licenças especiais. Ele contou que tomou a decisão após conversa com os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Em dezembro do ano passado, o gestor já havia levantado a possibilidade de realização do concurso para a PM em 2020, porém com a pandemia, a medida não pôde ser colocada em prática no primeiro semestre.

Fonte: TNH1