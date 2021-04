Em reunião com a Anvisa, governador defende uso emergencial da vacina Sputnik

O governador Renan Filho defendeu, na tarde desta terça-feira (06), em reunião por videoconferência com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso emergencial da vacina russa Sputnik-V. Mais cedo, em entrevista à Rádio Difusora, ele revelou que Alagoas comprou 2,2 milhões de doses do imunizante a um custo de aproximadamente R$ 120 milhões.

“A lei brasileira aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República diz que, se as vacinas já tiverem sido aprovadas por agências reguladoras, semelhantes à Anvisa, de grande porte, como por exemplo fora na Rússia, na Argentina, o Brasil tem cinco dias para expedir o uso emergencial da vacina, então isso precisa ter eficácia, precisa ser cumprido”, sustentou Renan Filho.

Segundo ele, o Estado está preparado para fazer o pagamento e iniciar a recepção das doses do imunizante.

“Já recebemos informativos da Rússia e, se a Anvisa aprovar, esperamos iniciar ainda em abril o recebimento de doses, o que é muito importante, porque o Brasil tem várias carências, mas a maior no momento é a carência de vacinas”, disse.

Renan Filho participou da reunião de governadores do Consórcio Nordeste com a Anvisa ao lado do procurador-geral do Estado, Francisco Malaquias. O Consórcio adquiriu 37 milhões de doses do imunizante.

“Se o Governo Federal for ressarcir os cofres do Tesouro Estadual, todas essas doses – já que estamos numa Federação – serão remetidas ao Plano Nacional de Vacinação. Agora, se o governo federal não for ressarcir, como esses recursos são dos alagoanos, nada mais justo que vacinemos o nosso povo”, defendeu.

Fonte: Agência Alagoas