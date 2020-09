Em virtude da pandemia, 7 de Setembro terá apenas cerimônia interna da PM

A Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) informa que, em razão da pandemia da Covid-19, o Governo de Alagoas não promoverá, nesta segunda-feira (07), o tradicional Desfile da Independência. A decisão visa evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus.

Para marcar a passagem dos 198 anos de aniversário da Proclamação da Independência do Brasil, a Polícia Militar de Alagoas fará uma cerimônia interna, sem a presença de público, que ocorrerá na Academia da PM, bairro do Trapiche da Barra, a partir das 7h45. Na ocasião, será feito o hasteamento do Pavilhão Nacional e entoado o Hino da Independência.

Fonte: Agência Alagoas