Emater Alagoas entrega veículos e anuncia investimentos para Penedo e região

Na véspera Dia do Trabalhador, profissionais que prestam assistência técnica por meio da Emater Alagoas para agricultores do Baixo São Francisco, Agreste e Litoral Sul receberam veículos para desenvolver as atividades do dia a dia.

A entrega dos carros aconteceu em Penedo, logo após encontro entre o gestor da Emater Alagoas, Adalberon Júniro, com técnicos do órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) que atuam nos dez municípios da regional cuja sede funciona em Penedo.

A reunião técnica também contou com a participação do Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Pedro Felipe Queiroz. A parceria entre a Semada Penedo e a Emater Alagoas foi elogiada por Adalberon Júnior pela continuidade das ações previstas no termo de cooperação.

Há cinco anos orientando pequenos produtores rurais, em conjunto com a equipe da Semada, o técnico Luís Carlos Santos destaca a importância do contato direto com o agricultor, relação que promove assistência especializada e facilita acesso a serviços, como a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf.

Com a DAP, o produtor rural pode ter acesso a linhas de crédito e ser incluído em políticos públicas que asseguram a compra do que ele cultiva. Em Penedo, os programas do PNAE e do PAA adquirem alimentos produzidos pelo homem do campo do município, avanço gerado pela parceria entre os governos estadual e municipal.

Sementes

“Agora, cerca de 600 agricultores penedenses terão sementes para produzir milho, feijão e arroz. Nossa equipe cadastrou esses trabalhadores para o programa Planta Alagoas e devemos receber as sementes da Seagri na próxima semana”, informa o Secretário Pedro Felipe Queiroz.

A assistência técnica em Penedo também está reforçada com o trabalho da bolsista Cleice Fátima Alves. Seu trabalho na zona rural e dos demais técnicos é fundamental para o trabalho que pode render mais de R$ 51.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para a regional composta por Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Sebastião, Junqueiro e Teotônio Vilela.

A estimativa foi divulgada pelo gestor da Seagri, Maykon Beltrão. “Para cada real investido por meio do Planta Alagoas, a estimativa é que gere retorno de 30 reais. Nós estamos investindo aqui no Baixo São Francisco e no Litoral Sul um milhão e setecentos mil reais e o recurso gerado pela safra também vai circular na região”, disse o Secretário Estadual de Agricultura.

O Prefeito Ronaldo Lopes destacou os avanços para Penedo em parceria com o Governo de Alagoas, agradecendo as boas notícias para o homem do campo e o apoio do deputado federal Marx Beltrão e do Secretário Maykon Beltrão.

A reunião realizada na Casa de Aposentadoria nesta véspera do feriado do Dia do Trabalhador também serviu para o anúncio da ampliação do Programa do Leite em Penedo, que voltará a atender 200 famílias em situação de vulnerabilidade social com a distribuição do alimento fundamental para o desenvolvimento de crianças.

por Fernando Vinícius – Decom PMP