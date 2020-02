Empresária Fátima Matias receberá título de cidadã penedense

A empresária e educadora Maria de Fátima Matias dos Santos receberá o título honorário de cidadã penedense. A honraria concedida pela Câmara Municipal de Penedo (CMP) foi aprovada durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, data em que o Colégio Nossa Senhora de Fátima, fundado por Fátima Matias, completa 27 anos.

Autor do decreto legislativo aprovado por unanimidade, o Vereador Fagner Matias revelou sua surpresa ao descobrir que sua mãe é natural de Igreja Nova e reside em Penedo desde os 14 anos.

A título de esclarecimento, um dos critérios para a concessão do título honorário é justamente o fato de reconhecer relevantes serviços prestados ao povo de Penedo para pessoas nascidas em outras cidades.

“O reconhecimento deve começar primeiro dentro de casa”, destacou o Presidente Marcelo Pereira sobre a iniciativa do colega parlamentar filho da homenageada.

É de conhecimento público o trabalho desenvolvido por Fátima Matias na formação de gerações através da unidade de ensino de sua responsabilidade. No desenvolvimento das atividades do Colégio Nossa Senhora de Fátima, Fagner Matias frisou ainda o incentivo à cultura e ao esporte, a geração de empregos viabilizados pelo funcionamento da escola e a oferta regular de bolsas para estudantes de baixa renda.

Além da aprovação do título de cidadã penedense para Fátima Matias, a Câmara Municipal de Penedo debateu temas relacionados à segurança pública, seleção simplificada de pessoal para Secretaria de Educação, situação das Academias de Saúde e as reclamações da população contra a Equatorial.

Também foram apresentados e aprovados os seguintes requerimentos

Edivaldo Santos – requer do Poder Executivo Municipal a recomposição do calçamento da Rua Alto da Pólvora, localizada no bairro Santo Antônio (Barro Vermelho)

Rogério dos Peixotos – requer do Poder Executivo Municipal a coleta do material depositado ao longo da principal rua de acesso aos conjuntos de moradia popular, via situada ao lado da unidade Ifal Penedo, cobrando ainda a conscientização da população sobre os problemas causados em função do lançamento irregular de metralhas, restos de construção e lixo doméstico.

Bili Marques – requer do Poder Público Municipal a reestruturação da praça do Conjunto Mariza Letícia e fez indicação para que o Chefe do Poder Executivo Municipal interceda, junto ao Governador do Estado, para reverter a mudança no funcionamento das delegacias regionais, de modo que a população de Penedo volte a dispor dos serviços diários na delegacia da Polícia Civil para registro de boletins de ocorrência e outras demandas de responsabilidade da PC, sem precisar se deslocar até São Miguel dos Campos ou Maceió, conforme mudança efetivada recentemente pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Ernande Pinheiro – requer providências por parte do Poder Executivo Municipal em relação às obras paralisadas das Academias de Saúde, locais que estão sendo usados para prostituição e consumo de drogas. Ele também fez indicação para que a empresa Equatorial respeite os direitos do consumidor, ação fundamentada nas reclamações veiculadas na mídia sobre a atuação da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Alagoas.

Macaxeira Enfermeiro – requer do Poder Público Municipal a capinação de ruas e praças dos conjuntos de moradia popular situados no bairro Raimundo Marinho e também trabalho preventivo, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para evitar novo surto de dengue em função da proximidade do período de chuvas.

Fagner Matias – requer do Poder Executivo Municipal o envio, em breve espaço de tempo, do projeto sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores da Prefeitura de Penedo ou informações sobre a elaboração do referido projeto. Ele também fez indicação para a Secretaria Municipal de Educação abrir novo prazo para apresentação de recurso por parte de inscritos no processo seletivo realizado pela pasta.

por Ascom CMP