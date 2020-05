Empresário sofre sequestro e é encontrado em motel em Maceió

Um empresário sofreu um sequestro relâmpago no domingo (24) próximo ao bairro do Trapiche, em Maceió. Os suspeitos do crime, um guarda municipal de 32 anos e um bombeiro de 58, ambos do Rio de Janeiro, foram presos em flagrante.

De acordo com a polícia, o empresário foi surpreendido pelos suspeitos quando chegava em uma casa no bairro do Trapiche. Eles se passaram por policiais civis e mostraram um suposto mandado de prisão.

O empresário foi colocado dentro de um carro e levado para um motel no bairro do Barro Duro. A polícia chegou até o paradeiro dele através do rastreador do celular.

No quarto do motel os policiais encontraram duas armas, munições, duas balas clavas, duas camisas da Polícia Civil.

Os suspeitos foram presos em flagrante por sequestro, extorsão e cárcere privado. Eles foram levados para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol.

Fonte: G1/AL