Enfermeira que ironizou CoronaVac é demitida

Após gravar um vídeo debochando da vacina contra a Covid-19, a enfermeira Nathanna Faria Ceschim foi demitida do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo. A informação foi dada pela mulher em entrevista à TV Tribuna na segunda-feira (25).

“Cheguei para trabalhar no meu horário normal e fui comunicada sobre o meu desligamento”, disse Nathanna.

De acordo com a administração do hospital, a direção já tomou as medidas cabíveis relacionadas ao assunto. Em nota à TV Tribuna, o hospital reiterou a postura com relação à importância da vacina como “única solução possível para conter o avanço dos novos casos de coronavírus”.

No vídeo feito por Nathana, ela aparece de touca cirúrgica e sem máscara, em frente a um computador da unidade. Horas antes, ela publicou um vídeo em que desdenhava da aplicação da vacina CoronaVac. Um comprovante exibido na rede social aponta que a mulher tomou a vacina contra a Covid-19 no dia.

“Tomei por conta que eu quero viajar, não para me sentir mais segura. Porque uma vacina que dá 50% de segurança para mim não é uma vacina. Tomei foi água”, falou Nathanna na gravação.

Fonte: ISTOÉ