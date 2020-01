Engenheiros elétricos apresentam projeto de iluminação do Estádio Alfredo Leahy

Acompanhados do vice-prefeito Ronaldo Lopes e do vice-presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, engenheiros elétricos visitaram o Estádio Alfredo Leahy na manhã desta sexta, 10 de janeiro, para apresentar o projeto de iluminação do campo do time mais antigo de Alagoas.

Além de indicar as posições onde os postes serão fixados, os engenheiros, que são os responsáveis pela instalação dos refletores, passaram informações pertinentes sobre a obra como, por exemplo, as luzes que serão de LED, onde, atualmente em Alagoas, apenas o Estádio Rei Pelé possui essa iluminação tecnológica.

Ainda durante a visita da equipe, foram apresentados também os laudos e autorizações das entidades responsáveis pela obra que deve iniciar logo após a assinatura da Ordem de Serviço, o que deve ocorrer na tarde deste sábado, 11 de janeiro, já que o governador Renan Filho vem pessoalmente a Penedo.

Em seus stories do Instagram, o vice-prefeito Ronaldo Lopes comemorou a tão sonhada instalação dos refletores do campo do Penedense e ressaltou a importância que tem essa parceria da prefeitura local com o Governo de Alagoas.

“A primeira agenda de hoje é um verdadeiro gol de placa. Acompanhei a visita da equipe elétrica responsável pela instalação dos refletores do campo do Sport Club Penedense. Essa parceria com o Governo de Alagoas e o governador Renan Filho é extremamente importante para Penedo”, ressaltou Lopes.

A instalação dos refletores no estádio é um sonho antigo que agora, graças a união de forças da nova diretoria com a prefeitura local e o Governo de Alagoas deve sair do papel, representando um grande avanço para o time ribeirinho.

