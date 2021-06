Enquete: Torcedores querem que o Penedense participe da 2ª divisão

Em enquete realizada no programa esportivo Grande Rio Esporte, na Rádio Grande Rio FM, 100% dos torcedores opinaram que o Sport Club Penedense deve participar do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão deste ano.

A maioria dos torcedores foram enfáticos em dizer que mesmo com as dificuldades financeiras que o time ribeirinho vem passando, a participação do clube na competição iria atrair investidores e ao mesmo tempo vai movimentar o esporte local a nível estadual. “O Penedense tem uma torcida fiel e apaixonada, a participação dele no campeonato vai trazer um pouco de alegria neste momento difícil de Pandemia”, disse um torcedor.

A não participação do Penedense na Segunda Divisão deste ano é dada como certa, pois o presidente do Clube, Daniel Mendonça, em diversas oportunidades disse que o clube não tem dinheiro para participar de competições e que irá priorizar nos próximos dois anos as categorias de base.

A FAF já abriu as inscrições para a Segunda Divisão de 2021. As equipes interessadas devem encaminhar ofício para a Federação Alagoana de Futebol até 30 de junho.

por Walberth Lima