Entrega de RG na SEMDSH Penedo termina nesta sexta-feira, 31

Quem ainda não foi buscar sua carteira de identidade na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) só tem até amanhã para pegar o documento de identificação pessoal.

O prazo para retirar o RG termina as 13 horas desta sexta-feira, 31 de julho, último dia da prorrogação do prazo aberto com o mutirão realizado na semana passada.

A distribuição de quase seiscentas carteiras de identidade por meio da SEMDSH Penedo foi possível graças ao trabalho conjunto entre o Governo de Alagoas, a Prefeitura de Penedo e a Associação dos Municípios Alagoanos.

Apesar da divulgação e da organização da entrega que seguiu calendário por ordem alfabética, cerca de 250 pessoas que deixaram de retirar a carteira de identidade solicitada antes da pandemia da Covid-19 em Penedo.

“Se não vierem buscar, nós precisaremos devolver para o Instituto de Identificação e as pessoas não terão mais essa facilidade de pegar o documento aqui em Penedo, perto de cada um”, alerta Vinícius Barbosa, Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

A SEMDSH está situada na Avenida Getúlio Vargas, próxima da sede da Procuradoria Geral do Município e da Praça Clementino do Monte, mais conhecida como Praça do Senhor dos Pobres, referência à igreja localizada no logradouro.

Para ter acesso à sede, é obrigatório o uso de máscara protetora contra a Covid-19. Além disso, o RG só será entregue mediante apresentação do protocolo que comprova a solicitação da carteira de identidade.

Caso o titular do documento não possa se deslocar até a SEMDSH, deve enviar um parente portando, além do protocolo para pegar a identidade, a certidão de nascimento ou de casamento original do dono da RG.

por Fernando Vinícius – Decom PMP