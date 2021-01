Entrega de vacinas ao interior será concluída até sexta-feira (22), garante Renan Filho

O governador Renan Filho garantiu que até a próxima sexta-feira (22) todos os 102 municípios alagoanos já terão recebido as vacinas contra a Covid-19, previstas neste primeiro lote do Plano Estadual de Imunização. A declaração foi dada nesta quarta-feira (20), em São Miguel dos Campos, onde ele acompanhou o início da vacinação dos profissionais de saúde, ao lado do secretário estadual Alexandre Ayres.

“Esperamos que durante essa semana, no mais tardar até sexta-feira, tenhamos a vacina em todas as cidades de Alagoas, de maneira a garantir a imunização inicial dos profissionais de saúde. Nessa leva, talvez não consigamos vacinar todos eles. Por isso, a gente precisa de mais vacinas para que façamos a imunização desses profissionais e, depois, passemos a vacinar todos os idosos e pessoas com comorbidades, que formam os demais grupos de risco”, declarou Renan Filho.

Com a chegada da primeira remessa de 87.760 doses da vacina Coronavac a Alagoas, enviadas pelo Ministério da Saúde, na noite de segunda-feira (18), a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 foi iniciada logo no dia seguinte pelos trabalhadores da saúde que atuam no enfrentamento à pandemia. Neste primeiro momento, serão imunizados, também, 7.599 indígenas e 1.246 idosos institucionalizados, que residem em albergues e asilos, com 60 anos ou mais.

Além deste público, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) iniciou a distribuição, de forma equânime, de 21.510 doses para os 102 municípios alagoanos. O secretário da Saúde, Alexandre Ayres, assegurou que a logística de distribuição dos imunizantes está dentro do programado.

“Nós tínhamos uma previsão de, em até 48 horas, após a chegada das vacinas em Alagoas, iniciarmos a distribuição com os municípios. E ontem, num prazo menor de 24 horas, entregamos as primeiras doses suficientes para a imunização de 12 mil maceioenses. Hoje, estamos aqui em São Miguel dos Campos entregando essas 480 doses aos profissionais da saúde. Estamos entregando aos municípios somente a primeira dose e guardando em nossa estrutura a segunda, que será encaminhada num prazo de 15 dias”, detalhou Ayres.

De acordo com o secretário, no primeiro dia da campanha, foram vacinadas 561 em Alagoas. A previsão é de esse número passe de mil ao final do dia desta quarta-feira (20).

A primeira profissional de saúde a ser vacinada em São Miguel dos Campos foi a médica Helena Moraes da Silva, que trabalha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nilson Tenório Ferreira. Como médica, ela afirmou que acredita na vacina e fez um apelo para que todos se imunizem, assim que possível.

“A gente esperou muito por esse momento. Temos aqui acompanhado desde o início o sofrimento das pessoas e com a chegada da vacina a gente consegue visualizar esperança, uma porta. Esse é um momento único”, definiu a médica.

Ao lado do prefeito de São Miguel dos Campos, George Clemente, o governador e o secretário de Saúde também acompanharam o início da vacinação dos profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Roberto Correia de Oliveira. Eles ainda visitaram a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos.

“Em nome de todos os alagoanos, especialmente dos miguelenses, quero agradecer ao governador pelo seu empenho em prol da saúde de Alagoas, que se tornou uma referência no combate à pandemia no Brasil”, declarou o prefeito.

Fonte: Agência Alagoas