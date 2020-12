Equatorial prorroga campanha em Alagoas para quitação de débito de energia

A campanha Fique em Dia da Equatorial vai ser prorrogada até o domingo (6). O objetivo da distribuidora é fazer com que mais alagoanos quitem as dívidas acumuladas. Para facilitar, estão sendo oferecidas condições especiais de pagamento.

As facilidades, porém, são exclusivas para as negociações realizadas pelo site da distribuidora ou pelo aplicativo. De acordo com a Equatorial, os clientes vão ter 100% de desconto nos juros, multas, encargos por atraso e juros do parcelamento no cartão de crédito. Os débitos poderão ser quitados à vista ou parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito.

“Prorrogamos a campanha por mais uma semana. Então, quem ainda não entrou em contato com a empresa tem mais uma chance de negociar com condições especiais. Além de evitar a suspensão do fornecimento e a negativação, os clientes adimplentes podem concorrer a prêmios mensais com a promoção Energia em Dia”, explica o gerente de relacionamento, Carlos Morais.

Campanha premia clientes que estão com a conta de luz em dia

Para participar da campanha Energia em Dia, o titular da conta de luz deve acessar a página da campanha e realizar a inscrição para receber o número da sorte. Após a conclusão do cadastro, é só manter o pagamento das contas de energia em dia para concorrer aos sorteios mensais, sem a necessidade de realizar novas inscrições.

Fonte: G1/AL