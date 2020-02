Equatorial reforça equipes para o carnaval em Alagoas

A Equatorial Energia divulgou nesta quarta-feira (19) o Plano Operacional de Carnaval 2020, que entra em ação a partir da sexta-feira (21) e finaliza na Quarta-feira de Cinzas (26). Mais de 900 profissionais estarão em regime de plantão especial em todo o estado de Alagoas.

O objetivo é garantir que os alagoanos aproveitem o carnaval com energia, conforto, segurança e, em casos de falta de energia, agilidade no restabelecimento do sistema elétrico.

De acordo com a Equatorial, para solucionar eventuais ocorrências, as equipes escaladas estarão em pontos estratégicos nos circuitos oficiais da folia, com tecnologia de comunicação para manter a eficiência na troca de informações com o Centro de Operações Integradas (COI).

Entre os profissionais que participarão do plano, estão engenheiros, técnicos, operadores e eletricistas.

O Plano Operacional de Carnaval 2020 teve início ainda em novembro de 2019, com obras de manutenção do sistema elétrico e ações preventivas, como inspeção prévia, substituição de isoladores, cabos e transformadores, implantação de espaçadores e podas de galhos de árvores.

Em caso de acidentes com quebra de postes em vias públicas, que provocam falta de energia, a Equatorial reforça a importância dos cuidados no volante, e orienta que, ao presenciar algum acidente, é necessário entrar em contato imediato com a Equatorial Alagoas por meio da Central de Atendimento: 0800 082 0196 e com o Corpo de Bombeiros: 193, para solucionar os problemas.

