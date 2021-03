Equipe da Semarh Penedo visita cooperativa que fabrica sabão com óleo de cozinha

Desenvolver políticas públicas que gerem emprego e renda para a população de Penedo é um dos objetivos do governo Ronaldo Lopes/João Lucas. O trabalho em fase inicial inclui, dentre outros vetores de desenvolvimento sustentável, a reciclagem de material descartado diariamente.

O aproveitamento correto e lucrativo do que é tratado como ‘lixo’ foi tema de mais uma visita técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

Nesta segunda-feira, 01 de março, a equipe da Semarh Penedo esteve numa cooperativa situada em Marechal Deodoro, a CooperÓleo.

Com 150 litros de óleo descartados de cozinhas de bares, restaurantes e residências, é possível produzir mais de mil barras de sabão de 200 gramas, produto de limpeza não poluente destinado para uso doméstico.

Com baixo custo de produção e uso de tecnologias de fácil manuseio, a CooperÓleo também comercializa o que fabrica. Todo esse trabalho que gera emprego e renda também evita a contaminação do meio ambiente.

“A cooperativa disponibiliza bombonas (um tipo de tonel de plástico) em bares e restaurantes, o pessoal vai acumulando até ser recolhido. Esse óleo descartado é limpo e depois transformado em sabão”, explica Fernanda Fróes, Gerente de Meio Ambiente da Semarh Penedo, frisando que também há produção de sabão em pasta e líquido.

O trabalho da CooperÓleo se encaixa no projeto que a Prefeitura de Penedo desenvolve para criar alternativas de sustentabilidade econômica, sob orientação de Gustavo Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

O gestor da Semarh Penedo liderou a equipe na visita técnica recepcionada por Josineide Pereira (presidente da CooperÓleo) e por Matheus Gonzalez (secretário de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Aquicultura de Marechal Deodoro).

A assessoria executiva da Semarh Penedo, Deysiane Nunes, e Fábio Rodrigues (assessor executivo do IMA/Alagoas) também conheceram de perto a solução ecologicamente correta e que propicia incremento de renda, resultados que justificam o estudo feito em Penedo para implantação de coleta seletiva do lixo e o aproveitamento do que pode ser reciclado/reutilizado.

por Fernando Vinícius – Decom PMP