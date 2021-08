Equipe feminina de Penedo estreia no Alagoano de Futsal neste sábado, 07

A equipe feminina de Penedo “Ramalhão das 4 linhas” estreia neste sábado, 07, no Campeonato Alagoano de Futsal Adulto 2021.

Aerton Reis, diretor da equipe, informou durante entrevista no programa esportivo Grande Rio Esporte que as partidas do Ramalhão em Penedo acontecerá no ginásio de esporte Padre Manoel Vieira. Neste sábado, 07, a equipe estreia na competição enfrentando o Pilar Futsal, às 18:00 horas.

Segundo Aerton, o torcedor pode comparecer ao ginásio, a entrada é franca e aqueles que puderam levar 1kg de alimento será bem vindo, pois todos os alimentos arrecadados serão doados para a campanha Vacina Solidária da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo.

Aerton informou ainda que na entrada do ginásio será disponibilizado álcool de gel e todos passarão pela medição de temperatura.

Além do Ramalhão, no grupo Adulto da competição tem as equipes: Pilar Futsal, Nasa, Real Clube Penedo e Guerreira Esporte Clube.

por Redação