Equipes das secretarias municipais são treinadas sobre o combate a gravidez na adolescência

Equipes das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, e Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDESH) estão participando nesta quinta-feira (16) de um treinamento no auditório do IFAL- Instituto Federal de Alagoas, sobre a nova Caderneta do Adolescente elaborada pelo Governo Federal.

A capacitação está sendo ministrada pela Enfermeira Obstetra Dannyelly Dayane da Silva. Durante o treinamento a Enfermeira Obstétrica aborda as formas de prevenção da gravidez na adolescência, IST’s – Infecções Sexualmente Transmissíveis, e o atendimento a esse público pelos serviços de saúde.

Além disso foram debatidas as razões que levam a existir tantas mães adolescentes, levando em consideração, aspectos sociais, educacionais e culturais.

Outros temas abordados foram: A Educação em saúde, Planejamento reprodutivo e Formas de prevenção a IST’s,

Índice de Gravidez na Adolescência

A Diretora da Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde, Monique Oliveira, destacou que o referido treinamento tem o objetivo de juntar em um só local toda as equipes das secretarias envolvidas, secretários das pastas, além da comissão do Selo Unicef, CMDCA e Conselho Tutelar.

Buscando dessa forma a diminuição dos índices de gravidez da adolescência em Penedo, por meio da capacitação dos profissionais para lidar com esse público-alvo e poder assim orienta-los devidamente e realizar os atendimentos necessários.

Selo Unicef

Também esteve presente, a Presidente da Comissão que busca a obtenção do Selo Unicef em Penedo, Wanderleia Nunes.

O Selo Unicef é um reconhecimento internacional conquistado pelos municípios que atingem bons resultados em prol de mais qualidade de vida para crianças e adolescentes.

Wanderleia Nunes enfatizou a importância do tema e da capacitação dos profissionais envolvidos para diminuição do índice de gravidez na adolescência em Penedo, se tratando de um dos temas fundamentais para a obtenção do selo Unicef pelo município.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)