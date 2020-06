Ernande Pinheiro pede a suspensão da entrega dos carnês de IPTU

O Vereador Ernande Pinheiro observou a distribuição de carnês do IPTU em estabelecimentos fechados no comércio de Penedo, documento colocado por baixo das portas, como se faz com correspondências.

Considerando o momento de crise provocada pela pandemia do coronavírus, ele pede a suspensão da entrega por parte do poder público municipal. A solicitação foi apresentada nesta quinta-feira, 18, durante a sessão legislativa realizada por videoconferência.

Na forma de requerimento, cobra da Secretaria de Serviços Públicos a recuperação das estradas de acesso aos povoados Palmeira Alta e Espigão.

