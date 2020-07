Ernande Pinheiro reivindica retomada dos plantões da Polícia Civil, em Penedo

Penedo é sede de uma delegacia regional (7ª DRP) da Polícia Civil. Apesar disso, o setor da Secretaria de Segurança Pública funciona apenas às terças, quartas e quintas-feiras, e em horário limitado.

Nos demais dias da semana, quem precisar da Polícia Civil em Penedo e cidades vizinhas, até registrar queixa indisponível no portal eletrônico da PC Alagoas, tem que se deslocar até São Miguel dos Campos.

Em indicação formalizada ao Governo de Alagoas, o Vereador Ernande Pinheiro reivindica a retomada dos plantões na Delegacia Regional de Penedo, de forma integral, todos os dias da semana, como era antes.

No mesmo documento, ele cobra a abertura da Casa de Custódia instalada no imóvel da 7ª DRP, distrito que passou a funcionar em imóvel alugado.

Ernande Pinheiro também pediu o envio de Moção de Agradecimento ao deputado estadual Inácio Loiola, autor de projeto que identifica a rodovia AL 110, no treco entre Penedo e São Sebastião, com o nome do ex-prefeito penedense Hélio Lopes, político que também representou Penedo e região na Assembleia Legislativa Estadual (ALE).

por Ascom CMP