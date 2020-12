Escola da rede estadual é destaque em olimpíada nacional de matemática

A Escola Estadual Fernandes Lima, de Maceió, teve atuação destacada na edição 2020 da Olimpíada Canguru de Matemática, uma das mais importantes do Brasil. Ao todo, foram 11 estudantes premiados, sendo dez com Menção Honrosa e uma medalha de bronze. Para comemorar a conquista, a unidade de ensino promoveu a premiação dos seus estudantes.

Em virtude das limitações impostas pela pandemia do coronavírus, a olimpíada, pela primeira vez, aconteceu em versão virtual e contou com a participação de 300 mil estudantes de todo o Brasil. Pela Escola Fernandes Lima foram premiados os estudantes Esmeralda Duran Mendez, com medalha de bronze; Raquel Mendonça Lins, Isaak Matheus Barreto, Lara Melissa da Silva, Pedro Lucas Laurindo, Mayara Lins dos Santos, Alisson Moura dos Santos, Maria Vitória e Gabriel dos Santos – todos conquistando certificado de Honra ao Mérito.

Driblando obstáculos – Inspirados pelo professor Geraldo Ferreira, o grupo driblou os obstáculos ocasionados pelo distanciamento social e intensificou o ritmo dos estudos. O esforço valeu a pena e a escola obteve o seu melhor resultado na competição – até então, o desempenho mais destacado havia sido a premiação de cinco estudantes.

“O treinamento foi intenso e a dedicação dos alunos e a sua vontade de aprender foram essenciais para esta conquista. Estamos muito orgulhosos e, agora, aguardamos também o resultado do desempenho de nossos estudantes na Olimpíada Brasileira de Astronomia e na segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências. O trabalho de olimpíada é contínuo e já temos competições programadas em janeiro e março de 2021. Ou seja, nem terminamos o ano e já estamos nos preparando para próximo ano”, comemora o professor Geraldo Ferreira.

Esmeralda Duran foi medalhista da competição e se disse surpresa com a façanha. “Foi uma honra ter ganho a medalha de bronze, confesso que fiquei surpresa. É uma experiência gratificante e agradeço a Deus, minha família e meus professores por essa conquista”, afirma a garota.

Avanços na aprendizagem – A titular da 1ª Gerência Regional de Educação (Gere), Lidiana Costa e a diretora da Escola Estadual Fernandes Lima, Michele Lins, destacam que a conquista traz frutos positivos para toda a comunidade escolar.

“Por meio desse projeto, brilhantemente conduzido pelo professor Geraldo, estudantes do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio são mobilizados a participarem de olimpíadas de conhecimento. E esses grupos incentivam os estudantes a quererem estudar mais e buscar novos conhecimentos”, elogia Lidiana.

Para Michele, o bom desempenho dos alunos em olimpíadas de conhecimento – ano passado também conquistou bronze na Olimpíada Brasileira de Matemáticas das Escolas Públicas (OBMEP) – repercute também na melhoria dos índices educacionais da instituição, que registrou crescimento nas duas edições do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

“Estas premiações nos trazem a certeza de que estamos no caminho certo, pois essas conquistas refletem nos resultados do IDEB da escola que, a cada ano só aumenta, além de destacar os nossos alunos ao longo da sua vida escolar. Colher esses frutos em um ano tão difícil como 2020 é muito gratificante”, afirma Michelle.

Fonte: Agência Alagoas