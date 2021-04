Escola da SEMED Penedo promove gincana virtual com estudantes

Promover o processo de ensino/aprendizagem, mesmo em épocas de pandemia. Este é um dos objetivos da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo.

Por isso a SEMED realiza atividades diárias com estudantes, por meio das aulas on-line. Além do desenvolvimento do ano letivo da forma que é possível, as unidades de ensino têm autonomia para promover iniciativas próprias.

Um exemplo prático vem da Escola Municipal de Educação Básica Professor Wilton Lisboa Lucena, onde uma gincana virtual estimulou estudantes a pesquisar sobre os 385 anos de elevação de Penedo à categoria de vila, a história do município, suas manifestações culturais e valores artísticos.

De acordo com a coordenadora pedagógica da mais nova unidade da rede da SEMED Penedo, Lídia Cerqueira de Menezes Ferreira, a gincana envolveu as turmas do 1º ao 9º ano.

Os trabalhos também contaram com professores da Escola Wilton Lucena, que tiveram o papel de orientar as atividades. Cada turma teve seus orientadores específicos para dar suporte na execução das tarefas.

Para serem aprovados na gincana, todas as turmas tiveram que cumprir as tarefas estabelecidas na competição.

Atividades

Entre as atividades promovidas, estudantes gravaram vídeos, seja contando a origem da cidade ou recitando poema. Também foram produzidos trabalhos com pintura, inspirados em monumento histórico de Penedo e na rua onde cada um reside.

Além disso, os alunos participantes abordaram a cultura de Penedo, como dança, artesanato e atividade econômica, sendo essa tarefa exclusiva para os alunos do 6º ao 9º ano

De acordo com Lídia Cerqueira, 190 alunos participaram da gincana, uma atividade pioneira da Semed, durante o período de suspensão das aulas presenciais.

“Nossa primeira gincana virtual teve o objetivo de retratar as belezas e encantos de Penedo, também proporcionando aos alunos uma atividade diferenciada nesse momento de aulas on-line, devido a pandemia de Covid-19. O isolamento social não impediu o empenho dos nossos professores, alunos e famílias, que abrilhantaram a competição com belíssimas apresentações. O engajamento, a alegria e o primor em cada atividade nos deram a certeza que as aulas interativas e dinâmicas são fundamentais nesse momento tão difícil”, destacou a coordenadora de turmas da Escola Wilton Lisboa Lucena.

Fonte: Decom – PMP