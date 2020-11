Escola de União dos Palmares representará em prêmio nacional de gestão escolar

A Escola Estadual Rocha Cavalcanti, de União dos Palmares, será a representante alagoana na edição 2020 do Prêmio Gestão Escolar (PGE) – iniciativa do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) que premia as boas práticas de gestão educacional em todo o país.

O resultado foi apresentado em live nas redes sociais da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), nesta quarta-feira, 4, com a presença do secretário de Estado da Educação, Fábio Guedes; do presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Rubens Araújo, e da coordenadora do PGE pelo Consed, Roseane Vasconcelos.

Este ano, em virtude do distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus, o PGE optou por premiar ações criativas adotadas pelas instituições de ensino da rede pública para dar continuidade à aprendizagem de seus estudantes, reconhecendo toda a equipe escolar.

Em Alagoas, ao todo, 200 unidades de ensino se inscreveram na premiação, sendo 92 das redes municipais e 108 da rede estadual. Além da Rocha Cavalcanti, foram finalistas da etapa estadual do prêmio a Escola Estadual Claudizete Lima Eleutério, de Rio Largo, e a Escola Municipal Linaura Lima da Silva, de São Miguel dos Campos, que ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares.

“Parabenizo todas as escolas inscritas no prêmio, uma experiência que, com certeza, foi benéfica para todos. Nossa meta é que, nas próximas edições, possamos ter um número ainda maior de inscritos para que, com excelentes projetos, nossas escolas possam inspirar umas às outras”, disse o secretário Fábio Guedes, que se comprometeu a visitar as unidades finalistas quando as aulas presenciais retornarem. Na ocasião, ele também anunciou a climatização das salas de aula da Escola Rocha Cavalcanti.

O presidente da Undime, Rubens Araújo, também parabenizou as escolas finalistas e destacou a importância do Regime de Colaboração entre o Estado e os Municípios alagoanos. “Digo, com tranquilidade, que somos o maior regime de colaboração do Brasil. Aqui fazemos educação para os alagoanos, independente de qual seja a rede. E o crescimento de nossos índices mostra essa sintonia”, observou Rubens.

Rádio e podcast – Uma das mais tradicionais instituições educacionais de Alagoas, a nonagenária Escola Estadual Rocha Cavalcanti, ficou em primeiro lugar no PGE com o projeto Rádio Rocha, uma rádio digital com podcasts apresentando a produção dos alunos neste período de pandemia. Com veiculação de segunda a sexta-feira, sempre às 10h, são 15 minutos de música, história, poesia e bate-papos culturais, com uma programação vasta e desenvolvida por professores e alunos.

“Foi uma ação idealizada pelo professor Gilmar, de Língua Portuguesa, e que, rapidamente, envolveu toda a escola. E deu tão certo que ultrapassou os nossos limites, chegando à zona rural e a outros municípios. Ver esse projeto reconhecido no PGE é algo que faz nossos corações transbordarem de alegria, pois ele é fruto de um trabalho coletivo que é voltado para o bem estar de nossos alunos”, comemorou a diretora-geral Sandra Vitorino.

O professor Gilmar Oliveira conta como o projeto mobilizou professores de todas as disciplinas. “Já foram divulgados trabalhos de matemática, inglês, geografia, história, filosofia, entre outros. E, aos poucos, fomos pensando em quadros que pudessem reproduzir esses materiais, como por exemplo, o Dica do dia, Batalha redação ENEM, radionovela, Música do dia, Prosa Boa”, enumerou o professor.

Próximas etapas – Agora, a Escola Rocha Cavalcanti segue para a etapa regional do prêmio, de onde sairão cinco finalistas (um por região) dia 20 de novembro. A cerimônia de premiação e o anúncio da Escola Referência Brasil acontecerão no dia 10 de dezembro.

Além de participar das próximas etapas do PGE, a Escola Rocha Cavalcanti receberá uma premiação no valor de R$ 5 mil e uma Especialização pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, uma das parceiras do prêmio. As escolas Claudizete Lima Eleutério e Linaura Lima também participarão da formação.

Fonte: Agência Alagoas