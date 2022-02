Escolas da Prefeitura de Penedo ganham sistema de climatização

Todas as 29 unidades de ensino da rede pública municipal de Penedo, inclusive as creches, estarão climatizadas até o final do ano.

A mais recente boa notícia do governo Ronaldo Lopes foi anunciado nesta quinta-feira, 17, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Barão de Penedo, uma das cinco primeiras que terão ar condicionado em todas as salas de aula.

“Nós também vamos climatizar as escolas Irmã Jolenta, Wilton Lisboa Lucena, Arlindo Ferreira e Costa Mangabeira até o próximo dia 14 de março e todas as outras unidades da nossa rede até o final deste ano”, informa o Prefeito Ronaldo Lopes.

Para a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves, o investimento proporciona mais conforto para estudantes e professores, melhorando o processo de ensino/aprendizagem e o aproveitamento do conteúdo passado no ambiente escolar.

O Prefeito Ronaldo Lopes e a Secretária Cíntya Alves também recepcionaram alunos e alunas que concluíram o Ensino Fundamental nas escolas da SEMED e foram selecionados para estudar no Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

por Fernando Vinícius – Decom PMP