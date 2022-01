Escolas da Prefeitura de Penedo iniciam matrícula 2022 na próxima segunda, 24

Unidades de ensino da rede pública municipal de Penedo abrem matrícula para estudantes a partir da próxima segunda-feira, 24.

A data relativa ao calendário do ano letivo 2022 foi divulgada nesta quarta-feira, 19, durante reunião convocada por Cíntya Alves, gestora da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que orientou diretores das escolas e creches mantidas pela Prefeitura de Penedo.

Pais ou responsável legal de estudante novato precisam apresentar documento oficial (RG e CPF), comprovante de residência e certidão de casamento para o casal legalmente formado. Do estudante é preciso levar o registro de nascimento ou RG e cartão de vacinação.

Alunos e alunas da SEMED Penedo fizeram a pré-matrícula ainda em 2021, inclusive da Escola Municipal Santa Luzia, unidade que funcionará em dois locais este ano.

As turmas do Ensino Fundamental I serão atendidas na antiga Unidade SESI, onde a Escola Santa Luzia já funcionou e local para a realização de todas as matrículas, inclusive para o Ensino Fundamental II que será ofertado na Faculdade Raimundo Marinho.

Busca ativa

Com a definição do calendário de matrícula, Cíntya Alves ressaltou o trabalho que cada unidade da SEMED precisa fazer para incluir novatos, sugerindo atuar em articulação com associação de moradores e por meio de ações de busca ativa.

Em 2021, mais de 8.500 estudantes receberam assistência da gestão Crescendo Com Seu Povo por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O trabalho planejado e executado durante a pandemia foi realizado com sucesso, de tal forma que o resultado das avaliações realizadas no ano passado alcançaram o mesmo nível dos anos mais recentes.

Material didático

A distribuição gratuita do material didático aos estudantes penedenses está assegurada, com distribuição feita em cada escola da SEMED e por meio de informe direcionado aos pais ou responsáveis para a disponibilidade dos livros.

Sobre o início do ano letivo, a previsão é começar no próximo mês de fevereiro, em data a ser divulgada. De antemão, o revezamento da frequência no ambiente e no transporte escolar continua em 2022, repetindo o modelo do ano passado para a retomada gradual das aulas presenciais, com transmissão do conteúdo em tempo real aos que estão em casa.

por Fernando Vinícius – Decom PMP