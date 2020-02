Escolas da rede estadual retomam as aulas na próxima segunda, 10

O começo do ano letivo nas escolas da rede estadual de Alagoas já tem data: dia 10 de fevereiro. Neste dia, estudantes retornam para mais um ano de estudo, aprendizagem e crescimento pessoal, o qual terá como tema norteador a economia criativa – que traz para o ambiente escolar uma reflexão sobre o capital intelectual e cultural e a criatividade que gera valor econômico.

A data e o tema do ano letivo 2020 foram apresentados em portaria publicada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) no Diário Oficial do Estado de Alagoas (DOE) de 23 de janeiro. O documento pode ser visualizado no site da Seduc (www.educacao.al.gov.br) e estabelece que, uma semana antes, entre os dias 3 e 7, as escolas realizem sua semana pedagógica para o planejamento das atividades do ano letivo. Os temas que irão ser estão disponíveis no link https://www.escolaweb.educacao.al.gov.br/pagina/semana-pedagogica

Novidades – Este ano, a novidade é o aumento da carga horária anual dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental: 1000 horas por ano, isto é, os estudantes terão mais aulas de Língua Portuguesa e Matemática. Outra novidade é a inclusão de Língua Inglesa como componente curricular nos anos iniciais do ensino fundamental. Agora, do 1º ao 9º anos, os alunos da Rede Estadual de Ensino estudam Língua Inglesa.

Além disso, 160 escolas implantarão e expandirão os ateliês pedagógicos do Novo Ensino Médio, os quais focarão no protagonismo juvenil e o projeto de vida dos estudantes.

“Mais uma novidade deste ano letivo é a participação da Seduc no Programa STEAM TechCamp Brasil, no período de 10 a 14 deste mês, na USP, em São Paulo, onde as professoras Fabiana Alves de Melo Dias, gerente da Educação Básica da Seduc e Edvânia dos Santos Ribeiro, da Escola Estadual Professor José da Silveira Camerino, planejarão ações escolares em Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática , o STEAM”, adianta o superintendente de Políticas Educacionais da Seduc, Ricardo Lisboa.

por Ana Paula Lins/Agência Alagoas