Escolas de Palmeira dos Índios se preparam para volta às aulas presenciais

Representantes das escolas públicas e particulares de Palmeira dos Índios, no Agreste do Estado, já iniciaram as discussões de um protocolo com medidas de segurança, para um futuro retorno as aulas presenciais. Isso deve ocorrer quando o município atingir a fase verde da pandemia provocada pela Covid-19, o novo coronavírus. A primeira reunião do setor com a prefeitura daquele município ocorreu no sábado (29) e o próximo encontro será na quinta-feira (3).

Cada unidade adotará providências para receber alunos e funcionários, além das ações que deverão ser feitas pela prefeitura, para apoiar o setor a reabrir os estabelecimentos educacionais. O objetivo é formalizar o plano de retomada das atividades nas escolas para que, logo que Palmeira dos Índios atinja a fase verde, tudo já esteja preparado para a volta às aulas.

Na reunião prevista para a quinta-feira (3), com os órgãos envolvidos na volta às aulas do município, deverá ser construído um protocolo exclusivo, com todas as explicações para pais e alunos. As escolas estão há cinco meses com as atividades paralisadas por causa da pandemia.

com Rádio Sampaio