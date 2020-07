Escolas estaduais de Manaus terão aulas presenciais em 10 de agosto

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), anunciou hoje que 10 de agosto é a data definida para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino em Manaus. Ainda não há previsão para retorno das aulas no interior do estado. De acordo com o governo, a volta às salas de aula será de maneira gradativa e escalonada em 123 escolas da capital, totalizando cerca de 110 mil alunos. Os primeiros a retornarem, no dia 10 de agosto, são os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). No dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais).

“As salas terão ocupação de 50%, havendo distanciamento entre essas carteiras, e os alunos não virão todos os dias. Vai ser uma volta híbrida, aproveitando o serviço que a gente já fez do programa ‘Aula em Casa’, através da nossa TV Encontro da Águas”, disse o governador. De acordo com Lima, todos os estudantes serão acompanhados pelas equipes de saúde em caso de suspeita da covid-19, e os professores passarão por formações diferenciadas.

Segundo o secretário de Educação, Luis Fabian Barbosa, todas as turmas serão divididas em blocos A e B, frequentando as escolas de maneira intercalada. Às segundas e quartas-feiras, o bloco A assiste às aulas presenciais e, às terças e quintas-feiras, será a vez do bloco B. As sextas-feiras serão destinadas aos professores para planejamento de conteúdo. Nos dias em que os estudantes estiverem em casa, eles deverão acompanhar os conteúdos por meio do projeto “Aula em Casa”, que terá programação adaptada.

Os conteúdos podem ser acompanhados pelos canais da TV Encontro das Águas (2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) e pela Internet, por meio do YouTube, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma Saber+ e aplicativo Aula em Casa. O “Aula em Casa” terá carga horária ampliada para que sejam completadas, até o fim de dezembro, as 800 horas do ano letivo de 2020.

O governo do Amazonas ainda declarou que está investindo mais de R$ 10 milhões na aquisição de materiais e insumos para a prevenção e combate ao coronavírus, com 1 milhão de máscaras de pano, EPIs, álcool em gel 70% e tapetes sanitizantes, dentre outros itens. A instalação de pias e ajustes das instalações hidráulicas também estão sendo feitas nas escolas da rede estadual.

Fonte: UOL