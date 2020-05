ESPN e Fox Sports irão transmitir Campeonato Alemão

A ESPN confirmou na manhã desta segunda-feira (11) a transmissão compartilhada do Campeonato Alemão, a partir do próximo fim de semana, com o Fox Sports. Será o primeiro campeonato exibido pelas duas emissoras, que se tornaram “irmãs” com a aprovação da fusão entre ambas no Brasil, na semana passada. O jogo inicial que será exibido pela ESPN será a partida entre RB Leipzig x Freiburg, na ESPN Brasil, a partir das 10h do próximo sábado (16). Narrador e comentarista da transmissão ainda não estão definidos. O jogo começa às 10h30 (horário de Brasília), com meia hora de pré-transmissão feita pela equipe do canal esportivo.

Outros dois jogos da rodada de retorno da Bundesliga serão mostrados também pela ESPN Brasil. No domingo (17), Colônia x Mainz, às 10h30, será exibido. Já na segunda (18), a partir das 15h30, o jogo da vez será Werder Bremen x Bayer Leverkusen. Enquanto isso, o Fox Sports também tem dois jogos confirmados para exibição em seu canal principal. Borussia Dortmund x Schalke 04, também no sábado (16), a partir das 10h30, e Bayern de Munique x Union Berlin, que irá acontecer no domingo (17), às 13h.

A escala confirmada de Bayern e Dortmund, os dois times mais populares do Campeonato Alemão, não quer dizer que Fox Sports terá preferências na hora de escolher suas partidas. Tratando os canais com igualdade, a Disney vai analisar caso a caso e definir a melhor estratégia para ESPN e Fox para aquele momento específico. O Campeonato Alemão será o primeiro a ser compartilhado entre as emissoras, retomando suas atividades após a incidência da pandemia da Covid-19. Outros campeonatos, como o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol, devem ser exibidos por ESPN e Fox Sports quando estes retornarem. O mesmo vale para a Copa Libertadores da América.

Fonte: UOL