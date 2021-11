Esposa e cunhada denunciam homem por agressão física em Craíbas

Um homem de 32 anos foi preso no centro de Craíbas, interior de Alagoas, suspeito de agredir a esposa e a cunhada na noite desta quarta-feira (17).

As mulheres procuraram o Cisp de Craíbas para denunciar o suspeito por agressão. Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) informaram que o homem também agrediu a equipe policial com socos e chutes, além de ter danificado a viatura.

Antes da denúncia de violência doméstica, a polícia já tinha ido à casa do suspeito, na mesma noite, por causa de som alto. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Palmeira dos Índios.

Fonte: G1/AL