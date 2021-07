Estação do SAAE Penedo é alvo de vandalismo e furto

Peças e materiais da Estação de Tratamento de Esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Penedo foram furtados ontem (terça-feira, 29).

A estação situada na parte baixa da cidade foi invadida e teve os cadeados arrombados. Foram levados materiais como fiação, cabos de bateria, cabos elétricos de ligação dos motores, parafusos do motor de partida, alternador do gerador e sua correia dentada.

Devido ao furto, o serviço de coleta do esgoto pela estação elevatória foi paralisado durante aproximadamente dez horas. Mesmo com os transtornos, a população não sofreu danos, pois o SAAE contratou um caminhão-pipa para dar continuidade a prestação do serviço.

Quem souber de alguma informação, pode colaborar com a recuperação do patrimônio público, passando dados para o 190 (Disque Denúncia da PM).

por Janyelle Carla – Decom PMP