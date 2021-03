Estado confirma 1.048 novos casos e 18 mortes por Covid em um dia

Alagoas registrou 1.048 casos e 18 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta segunda-feira (15). Esse foi o maior número diário de casos registrado desde agosto de 2020, época de pico da pandemia no estado.

Outra marca que Alagoas não registrava desde agosto do ano passado foi a de 100 mortes por Covid-19 em uma semana, o que levou pesquisadores a recomendarem adoção de medidas mais rígidas de isolamento social no estado.

Desde o início da pandemia, Alagoas registrou 141.390 casos confirmados e 3.216 mortes pela Covid-19. Do total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 134.234 se recuperaram e 3.195 estão em tratamento, em isolamento domiciliar.

Dos 1.099 leitos exclusivos para pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 768 estavam ocupados até às 16 horas desse domingo (14), o que corresponde a 70% de ocupação. Já dos 326 leitos de UTI, 271 estavam ocupados, taxa de 83% de ocupação.

O número acumulado de casos suspeitos está em 14.494.

Das 18 mortes das últimas 24 horas, a maioria é de moradores do interior, 12 no total. Seis vítimas viviam em Maceió.

Os óbitos registrados em 24 horas não significam, necessariamente, que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. Os números dos boletins epidemiológicos costumam ser menores aos fins de semana e às segundas-feiras por causa do atraso na notificação nessas datas.

Mais 18 mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 63 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 72 anos – hipertenso e diabético

Maceió: Homem, 79 anos – hipertenso, diabético, Alzheimer e era ex-tabagista

Maceió: Mulher, 66 anos – diabética e hipertensa

Maceió: Mulher, 68 anos – diabética

Maceió: Mulher, 82 anos – hipertensa, hipotiroidismo e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Arapiraca: Homem, 50 anos – sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 75 anos – diabetes

Teotônio Vilela: Homem, 43 anos – hipertenso

São José da Laje: Homem, 74 anos – diabético

Santana do Mundaú: Homem, 74 anos – sem comorbidades

Quebrangulo: Homem, 86 anos – hipertenso, tabagista e imunossuprimido

Carneiros: Mulher, 35 anos – cardiopatia

Boca da Mata: Mulher, 52 anos – hipertensa e diabética

Major Izidoro: Mulher, 64 anos – sem comorbidades

Murici: Mulher, 71 anos – hipertensa e diabética

Satuba: Mulher, 72 anos – sem comorbidades

Porto Calvo: Mulher, 78 anos – hipertensa, diabetes e sequelas de uma Acidente Vascular Cerebral (AVC)

