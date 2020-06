Estado recebe reembolso de recursos investidos na compra de respiradores

O Governo de Alagoas recebeu, nesta sexta-feira (12), o reembolso de R$ 4.662.971,58, recursos que haviam sido aplicados na compra de 50 respiradores para equipar Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas exclusivamente ao tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19 no estado.

Os respiradores, adquiridos no dia 27 de abril por meio de compra coletiva realizada pelo Consórcio Nordeste, teriam fabricação europeia e deveriam ter chegado a Alagoas há mais de um mês. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, devido à dificuldade de encontrar respiradores no mercado no momento de enfrentamento à Covid-19, o Governo de Alagoas decidiu participar da compra conjunta via Consórcio Nordeste no início de maio.

“Decidimos participar da compra conjunta pelo Consórcio Nordeste, visto que é liderado pelo Governo da Bahia. Entretanto, a compra saiu-se frustrada. Como Alagoas tinha adiantado 50% do valor, nós, da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com o governador Renan Filho, fizemos várias incursões e solicitações ao Consórcio Nordeste pela devolução dos recursos públicos do povo alagoano e hoje, para nossa satisfação, recebemos em nossa conta bancária a devolução dos recursos financeiros referentes à aquisição frustrada de 50 respiradores. Vamos seguir em frente, unidos, afastando a política e priorizando a ciência nesse enfrentamento à Covid-19”, declarou o secretário.

Fonte: Agência Alagoas