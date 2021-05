Estão abertas as inscrições para mais de 700 vagas de estágio no governo de Alagoas

A Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) abriu, nesta terça-feira (25), as inscrições para um programa de estágio do Governo de Alagoas. São mais de 700 vagas para estudantes que estão cursando o ensino superior e que querem trabalhar em um período de até dois anos em setores da gestão pública do estado.

As inscrições terminam no dia 20 de junho e devem ser feitas por meio do site do programa.

Clique aqui para se inscrever no processo seletivo

Os interessados que estejam cursando o segundo ano, para cursos de periodicidade anual, ou que estejam no terceiro semestre, em caso de curso de periodicidade semestral, podem participar do processo seletivo.

De acordo com a secretaria, o programa de estágio conta com mais de 15 instituições de ensino cadastradas e é válida para graduações presenciais ou à distância. Os selecionados vão receber um salário mínimo e auxílio transporte.

As vagas para os estágios são para ampla concorrência, Pessoa com Deficiência (PcD), usuários do CadÚnico e para estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino ou em escolas particulares com bolsa integral.

“São muitas oportunidades em diversas áreas de atuação. Os estudantes selecionados receberão, por um período de até dois anos, um salário mínimo e auxílio transporte. É importante frisar que esse é um programa que também vem como uma política afirmativa muito forte, já que destina a maior parte das vagas àqueles que mais precisam, algo bastante representativo principalmente nesse momento de pandemia”, disse o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Fonte: G1/AL