Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo da Semed Penedo

Eram por volta de 8h desta quarta-feira (29), quando se iniciaram as inscrições para o PSS- Processo Seletivo Simplificado da Semed- Secretaria Municipal de Educação de Penedo, que será realizado para o preenchimento de mais de 160 vagas, em 17 cargos e funções da rede municipal de educação.

O edital publicado durante essa semana, representa uma oportunidade de trabalho para diversos profissionais, que estavam esperando para atuar em suas áreas de formação.

Essa expectativa é compartilhada pela Professora Zoraide da Silva que pela primeira vez está pleiteando ocupar uma das vagas disponibilizadas pela gestão “Terra do desenvolvimento e Cultura”. Ela afirma está bastante entusiasmada com a oportunidade e espera ser uma das contempladas com o PSS.

Outra candidata a ocupar uma das vagas é a Interprete de Libras Tereza Cristina, que ainda estava na correria para juntar a documentação necessária para se inscrever no PSS, afirmando que havia esquecido de fazer as copias dos documentos e por isso ainda não tinha feito sua inscrição.

“É uma ansiedade que sempre fica, principalmente para quem está na busca de uma oportunidade como está oferecida pela Secretaria de Educação. Estou muito satisfeita em poder fazer minha inscrição e tenho fé que conseguirei passar”, afirmou.

A professora de Língua Portuguesa Roseneide Barbosa também afirmou está muito feliz com mais essa oportunidade oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, já que não obteve êxito no PSS anterior realizado pela Semed. Para ela é muito importante que a Prefeitura de Penedo continue investindo na geração de emprego e renda.

Inscrições

Os interessados em participar tem até a sexta-feira, 31, para se inscreverem das 08 às 13 horas, na sede da Escola Municipal de Santa Luzia (antigo SENAI), devendo levar dois quilos de alimento não perecível no ato da inscrição. A entrada está ocorrendo pelo ginásio de esportes da escola.

Todos os alimentos arrecadados serão doados para instituição de caridade localizadas no município de Penedo.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, o PSS oferecerá mais de 160 vagas, com jornada de até 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1039 a R$ 1400.

O Edital do processo seletivo publicado pela Semed Penedo, no diário oficial do município, refere-se a contratação de Motorista; Monitor de Transporte Escolar; Auxiliar de Sala para Educação Infantil e Maternal; Tradutor/Intérprete de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais);

Além disso contempla: Professor/Instrutor de LIBRAS; Ledor/Transcritor de Braile; Professor Auxiliar para Educação Especial; Professor Polivalente para Educação Infantil e Fundamental. Também há vagas para professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Educação Física.

Documentos necessários

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos autenticados:

Ficha de inscrição devidamente preenchida indicando a função ou atividade em que pleiteia a vaga; Declaração de que não possui acúmulo de cargo/função em instituições públicas; Carteira de Identidade ou carteira Nacional de Habilitação (Quando o cargo Exigir);

Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência;01 foto 3×4; Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (disponível no site do TSE ou cartório eleitoral); Xerox do contracheque, portaria de nomeação ou carteira de trabalho (como comprovante de experiência na sala de aula na educação básica ou ficha funcional do candidato);Curriculum Vitae (encadernado com documentos comprobatórios).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação- Semed, o resultado da1ª etapa será disponibilizado no mural da Prefeitura de Penedo, secretarias municipais e endereços eletrônicos de meios de comunicação locais.

Confira o edital clicando AQUI.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)