Estudantes alagoanos vencem prêmio nacional de iniciação científica

Estudantes alagoanos conquistaram o primeiro lugar na Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic (2020). Com a proposta “Reutilização de Pneus para Construção de Pisos Táteis”, os alunos da Escola Sesi Cambona Antônio Pedro Ferreira da Silva e Beatriz de Araújo Pulcino ganharam o primeiro lugar na categoria “Engenharias e suas Aplicações”.

O trabalho dos estudantes ganhou destaque também na categoria de Sustentabilidade. O evento da premiação ocorreu no fim de semana.

“Estudantes da Iniciação Científica buscam solucionar problemáticas presentes no cotidiano de nossa sociedade. Assim, aprofundam-se em pesquisas e engajam-se em várias áreas do conhecimento. Isso é muito gratificante”, disse a orientadora do projeto, a professora Andrea Souza.

O trabalho vencedor consiste no reaproveitamento de pneus inservíveis para a produção de pisos táteis, contribuindo para evitar o descarte deste material que demora cerca de 600 anos para se decompor na natureza. Ao mesmo tempo, garante mais acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão.

“Acessibilidade é algo que nunca vai parar de ser falado. Estamos sempre tentando incluir o máximo possível de pessoas, tenham elas alguma deficiência ou não. A sustentabilidade vem ganhando cada vez mais voz ao redor do mundo, o que mostra que projetos como esse precisam de visibilidade e de atenção”, disse a aluna Beatriz Pulcino.

A edição deste ano aconteceu de forma virtual e reuniu mais de 300 projetos de todo o Brasil. O objetivo do evento é incentivar o interesse pela pesquisa científica, além de promover a criatividade, o espírito inovador, o uso de novas tecnologias, o comportamento sustentável, o empreendedorismo e o conhecimento.

