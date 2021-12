Estudantes da rede municipal de Penedo se divertem com espetáculo de circo

Com a proximidade do fim do ano letivo 2021, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo preparou uma programação bem divertida durante esta semana.

Com acompanhamento do corpo docente e monitores nos ônibus do transporte escolar, as crianças atendidas nas creches e estudantes do Ensino Fundamental estão sendo levados ao circo, atividade estendida inclusive aos jovens e adultos em processo de alfabetização.

A atividade extraclasse acontece no Circo do Palhaço Futuca desde o início da semana, espetáculos preparados de acordo com a faixa etária do público. Na tarde desta terça-feira, 14, meninos e meninas de várias escolas da SEMED Penedo curtiram cada atração.

A criançada se divertiu com números de dança, equilibrismo, trapézio, contorcionismo, bonecos infantis e palhaços que interagem com a plateia, tudo isso finalizado com o Globo da Morte, onde a perícia dos três motociclistas sobe o volume do som e a adrenalina sob a lona.

O Circo do Palhaço Futuca é a conquista do trabalho da quinta geração da Família Fernandes e emprega cerca de 40 pessoas, com folha pessoal de aproximadamente trinta e dois mil reais por mês, segundo Daniel Henrique Fernandes, nome de batismo do Palhaço Futuca, que agradeceu a parceria proporcionada pela Prefeitura de Penedo.

O circo tem estrutura e equipamentos em ótimo estado, permanecendo em Penedo até o início da próxima semana, seguindo para Coruripe.

Antes de partir para a nova praça, a magia circense continua na programação diária da SEMED Penedo até sexta-feira, 17, data do espetáculo que reunirá todos os servidores da pasta, com muita alegria e descontração.

