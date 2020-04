Estudantes da Semed Penedo recebem material para estudar em casa

A pandemia do coronavírus (Covid-19) justifica a suspensão do ano letivo para evitar maior disseminação da doença. Sem aulas e orientados a respeitar o necessário isolamento social, estudantes passam seu tempo em casa, rotina que a partir desta sexta-feira, 24, ganha atividades com material distribuído para alunos e alunas da Semed Penedo.

De acordo com calendário elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, os pequeninos dos Ensino Infantil são os primeiros beneficiados com a iniciativa pedagógica. Cabe aos pais ou responsáveis ir até a creche-escola onde a criança está matriculada para pegar as atividades de pintura, colagem e quebra-cabeça, as primeiras de uma série montada pela Semed.

Atendimento

O atendimento aberto amanhã (sexta, 24) ocorre nos dois turnos de cada creche, a partir das 8 horas e 14 horas, com intervalo para almoço ao meio-dia. A Secretária Cíntya Alves ressalta que o material estará disponível na unidade de ensino.

“Não precisa que todo mundo se desloque até a creche somente amanhã, tem a semana toda para pegar o material e assim evitar aglomerações”, explica a gestora da Semed Penedo.

Cíntya Alves agradece e parabeniza o comprometimento do corpo docente que criou ferramentas com objetivo de manter os alunos ocupados com tarefas educativas, principalmente repassando conteúdo por meio do aplicativo Whatsapp.

“Como nem todo aluno ou sua família dispõe de telefone celular ou internet, parte dos estudantes ficava sem receber o material e a nossa obrigação é atender 100% do alunado. Por isso, nossa equipa técnica e pedagógica preparou o material que estamos repassando”, informou a Secretária Municipal de Educação.

Ensino Fudamental I e II

Na próxima quarta-feira, 29, a Semed Penedo divulgará o cronograma de distribuição de material pedagógico para estudantes do Ensino Fundamental I e II e da EJA (Educação para Jovens e Adultos).

O foco é reforçar assuntos já passados aos estudantes, aprimorando o conhecimento adquirido, porque a Lei de Diretrizes e Base (LDB) também não permite o repasse de novos conteúdos, aos estudantes, sem a presença do professor, em sala de aula.

Toda a programação será publicada nas redes sociais da Prefeitura de Penedo e no portal eletrônico oficial do município.

por Fernando Vinícius – Decom PMP