Estudantes de 3 séries das escolas estaduais voltarão às aulas 100% presenciais

O secretário de Estado da Educação, Rafael Brito, anunciou neste sábado (25) a volta às aulas 100% presenciais para os alunos do 5° e 9° ano do fundamental e do 3° ano do médio das escolas da rede estadual de ensino de Alagoas. “Cada gestor tem autonomia para definir o momento e a forma de retorno da sua unidade”.

Rafael Brito também anunciou que as escolas estaduais terão aulas nos dias de sábado, até o fim do ano letivo de 2021. O gestor não divulgou informações sobre a retoma das aulas 100% presenciais para os demais alunos da rede estadual.

“Alunos do 5° e 9° ano do fundamental e do 3° ano do médio voltarão às aulas 100% presenciais na rede estadual de ensino. Fica instituído também o sábado letivo até o final de 2021, visando a recuperação do aprendizado e preparação paras as provas do Saeb e Enem”, disse o secretário da Educação.

O ano letivo 2021 nas escolas públicas estaduais de Alagoas começou no dia 10 de março. O primeiro semestre foi ofertado totalmente de forma remota.

As aulas presenciais foram suspensas em março de 2020, por causa da pandemia, e só foram retomadas parcialmente no dia 15 de agosto, no formato híbrido, com atividades presenciais e não presenciais e a presença em sala de aula de 50% dos estudantes matriculados em cada turma, com revezamento semanal de alunos.

Rafael Brito disse que o Estado está realizando busca ativa para levar de volta à escola estudantes que abandonaram os estudos por causa da pandemia.

“É momento de busca ativa, recuperação de aprendizagem, aceleração de aprendizagem, diagnóstico e preparação para as provas SAEB e Enem. Todos da rede estadual têm feito um brilhante trabalho e estão extremamente motivados a buscar e entregar os nosso objetivos”, informou.

Fonte: G1/AL