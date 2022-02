Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo são aprovados no Ifal

Estudantes da rede pública municipal de Penedo estão comemorando a aprovação para cursar o Ensino Médio no Instituto Federal de Alagoas (IFAL).

Alunos e alunas de unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) irão avançar em sua formação pessoal, aprendendo ainda uma profissão ao longo dos próximos anos.

Entre os 38 concluintes do Ensino Fundamental nas escolas mantidas pela Prefeitura de Penedo, apenas um optou por cursar o Médio com curso técnico fora de Penedo. Kauan Cícero dos Santos terminou o 9º ano na Escola Municipal Hanna Bertholet e vai aprender Agropecuária na unidade Satuba do Ifal.

Os demais 37 estudantes egressos da unidade da SEMED irão estudar em Penedo, nos cursos técnicos de Química ou Meio Ambiente.

“Fico muito feliz pela aprovação dos nossos estudantes no Ifal. É mais uma conquista do excelente trabalho desenvolvido em nossas escolas, mesmo em anos tão difíceis por causa da pandemia de Covid”, afirma a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves, parabenizado professores, coordenadores e diretores da SEMED pela dedicação e esforço dos estudantes, desejando sucesso aos alunos e alunas no novo ciclo que se inicia.

Comprovante de Vacina

Em sintonia com a campanha de vacinação contra Covid, o IFAL divulga a obrigatoriedade da apresentação do comprovante vacinal para qualquer pessoa ter acesso aos espaços físicos de todas as unidades da instituição, tanto para fins acadêmicos quanto administrativos.

A portaria que regulamenta a medida que visa preservar vidas considerado válidos para os fins comprobatórios da imunização contra o coronavírus os seguintes documentos: carteira de vacinação digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde – Conecte SUS; comprovante, caderneta ou cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação por instituição governamental brasileira ou estrangeira.

