Estudantes de escolas da SEMED Penedo são aprovados no processo seletivo do IFAL

Estudantes de escolas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo foram aprovados no Processo Seletivo 2021 do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), teste de aprovação realizado de forma on-line, devido a pandemia de Covid-19.

Os candidatos aos cursos de Meio Ambiente e Química foram selecionados mediante análise do histórico escolar, considerando as notas do 6º ao 8º ano nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Para a Secretaria Municipal de Educação Cintya Alves, essa aprovação foi fruto do esforço dos alunos e alunas que deram o seu melhor na busca desse objetivo.

“Depois de tanto estudo e sacrifício vocês venceram. Tenho muito orgulho de vê-los ultrapassando seus limites e superando alguns obstáculos. Parabéns por essa aprovação e que este seja apenas o início de um caminho de muito sucesso”, destacou a gestora da Educação em Penedo.

A relação dos alunos aprovados da rede municipal de ensino de Penedo, pode ser visualizada por meio do seguinte link.

por Thiago Sobral – Decom/PMP