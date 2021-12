Estudantes de escolas de Penedo são orientados sobre ISTs, AIDS e gravidez precoce

Estudantes da rede pública municipal de Penedo participaram na manhã desta quinta-feira, 09, de palestra com orientações sobre prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), AIDS, hepatites virais e gravidez precoce.

Alunos e alunas do 7º, do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental deixaram a sala de aula na manhã de hoje e foram transportados até o auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem), local de realização do projeto Diálogo Faz a Prevenção.

A palestra ministrada por Simone Pereira, psicóloga e técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) falou sobre a importância do conhecimento e da informação bem fundamentada para saber como evitar doenças e também a gravidez precoce.

O trabalho realizado em parceria com setores da Prefeitura de Penedo e o grupo que representa a comunidade LGBTQIA+ continua amanhã (sexta, 10), com oferta a realização de teste rápido para ISTs, AIDS e hepatites virais no Theatro Sete de Setembro, no horário entre 9 horas e meio-dia.

