Estudo aponta queda de novos casos e mortes por Covid-19 em quase todo o estado

A mais recente avaliação sobre a Covid-19 em Alagoas mostrou redução de casos e mortes causadas pela doença em quase todo o estado, mas um aumento em municípios da 8ª Região de Saúde. O estudo realizado pelo Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19 foi publicado na terça-feira (8).

A 8ª região é composta pelos municípios de Belém, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Igaci, Maribondo, Minador do Negrão, Palmeira dos Índios e Tanque d’Arca.

O coordenador do observatório, Gabriel Bádue, destacou a queda significativa de novos casos e mortes.

“O maior destaque é a queda de número de novos casos e óbitos ao longo da última semana, principalmente de casos, que teve uma redução de mais de 1.000 casos quando comparado com o registrado na semana anterior, o que corresponde a uma diminuição de 34%”, disse.

O pesquisador destacou que, apesar da diminuição, o estudo mostrou que houve aumento no número de novos casos em alguns municípios.

“Além disso, uma característica importante registrada ao longo da 36ª semana epidemiológica foi que essa redução foi observada em quase todo o estado, com exceção da 8ª Região de Saúde, onde o número de novos casos na 36ª semana epidemiológica dobrou em relação a anterior”, explicou.

No estudo, os pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas alertam que “o momento ainda exige muita atenção e cuidados, o que reforça a necessidade na continuidade de ações para a ampliação do controle da transmissão”.

O coordenador Gabriel Bádue disse que é preciso ficar atento ao número de casos suspeitos, que continua alto.

“Por outro lado, chamamos atenção que o número de casos suspeitos continua alto, o que pode ter algum impacto sobre esses resultados. Para se ter uma dimensão dessa afirmação, enquanto no final da primeira quinzena de agosto (33 ª semana epidemiológica) o número de casos suspeitos era próximo de 1.000 (boletim epidemiológico de 15/08), nas semanas seguintes esse número aumentou expressivamente, chegando próximo de 5 mil casos. No início dessa semana, estava próximo de 3.700 casos”, explicou.

Mais sobre a avaliação da Covid-19 em Alagoas

A avaliação apontou que no decorrer da 36ª semana epidemiológica, Alagoas registrou 1.979 novos casos e 54 óbitos por Covid-19.

“Apesar de ainda serem marcas altas, especialmente em se tratando das vidas perdidas, as referidas notificações confirmam a queda na transmissão do novo coronavírus observada no estado ao longo das últimas semanas”, diz um trecho do boletim do Observatório para Enfrentamento da Covid-19.

“As exceções ficaram por conta da 8ª RS [Região de Saúde], onde o número de novos casos duplicou em relação à semana anterior, a 7ª RS [Região de Saúde] que registrou a ocorrência de 5 óbitos (ante 1 óbito na semana anterior) e Maceió, que registrou um aumento de 14% em relação à semana anterior”, diz o estudo (veja a lista das cidades por região ao final do texto).

Gabriel Bádue disse que Maceió vem registrando aumento de óbitos há duas semanas. Aumento de 4% na 35ª semana epidemiológica e 14% na 36ª.

Divisão territorial de Alagoas, por Regiões de Saúde (RS), sem Maceió e Arapiraca

Primeira região: Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Satuba, Flexeiras

Segunda região: Jacuípe, Japaratinga, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Porto de Pedra, São Luís do Quitunde, São Miguel dos Milagres

Terceira região: Murici, Campestre, Colônia Leopoldina, Jundiá, Novo Lino, Branquinha, Ibategura, Joaquim Gomes, Santana do Mundaú, São José da Lage, União dos Palmares

Quarta região: Chã Preta, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, Pindoba, Quebrângulo, Viçosa, Atalaia, Cajueiro, Capela

Quinta região: Anadia, Boca da Mata, Campo Alegre, Junqueiro, Roteiro, São Miguel dos Campos, Teotônio Vilela

Sexta região: Feliz Deserto, Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu, Porto Real do Colégio, São Brás, Coruripe, Jequiá da Praia

Sétima região: Batalha, Belo Monte, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião, Taquarana, Traipu, Major Isidoro, Olho d’Água Grande, Jacaré dos Homens

Oitava região: Belém, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Igaci, Maribondo, Minador do Negrão, Palmeira dos Índios, Tanque d’Arca

Nona região: Canapi, Carneiros, Dois Riachos, Maravilha, Monteirópolis, Olho D’Água das Flores, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Pão de Açucar, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira

Décima região: Água Branca, Delmiro Gouveia, Inhapi, Mata Grande, Olho d’Água do Casado, Pariconha, Piranhas.

